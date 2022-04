Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwischen zwei Autos eingeklemmt

Nordhausen (ots)

Mit einer leichten Beinverletzung musste in der Nacht zu Dienstag ein 21-jähriger Fußgänger in Nordhausen medizinisch behandelt werden. Der junge Mann befand sich zu Fuß auf einem Tankstellengelände in der Kasseler Landstraße, als er plötzlich zwischen zwei Autos geriet. Eine 19-jährige hatte ihr Auto gestartet. Da der Gang noch eingelegt war, fuhr der Ford Fiesta an. Der Fußgänger geriet zwischen den Ford und einen davorstehenden Mercedes Benz. Er kam ins Krankenhaus.

