Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Getankt aber nicht bezahlt

Jena (ots)

Ein Zeuge befand sich am Mittwoch, gegen 18:30 Uhr, auf einem Tankstellengelände in der Rudolstädter Straße in Jena. Aufgrund des hohen Aufkommens musste er mit seinem Fahrzeug hinter einem VW-Transporter halten. Der Mann, welcher den VW gerade betankte, erweckte nunmehr die Aufmerksamkeit des Zeugen, eher gesagt sein auffälliges Verhalten. Und sein Gefühl, dass an der Situation etwas nicht stimmt, bestätigte sich im weiteren Verlauf. Denn nach dem Abschluss des Tankvorgangs stieg der Unbekannte in sein Fahrzeug und fuhr davon. Somit wurde er gerade Zeuge eines Tankbetruges und informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten zwar das Fahrzeug nicht feststellen, sicherten jedoch die Bilder der Überwachungskameras. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Die Ermittlungen dauern noch an.

