Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit um junge Frau ausgeartet

Jena (ots)

Mittwochabend erging via Notruf die Information, dass der 18-jährige Zeuge gerade in einem Bekleidungsgeschäft in der Goethestraße sei. Da zwei männliche Personen, ebenfalls 18 Jahre, davorstanden, traute er sich nicht das Geschäft zu verlassen. Zuvor trafen sich alle Drei in besagtem Geschäft, da es ein klärendes Gespräch hinsichtlich einer Frauenstreitigkeit geben sollte. Dieses Gespräch jedoch artete derart aus, dass dem Zeugen durch die beiden anderen Protagonisten Schläge angedroht wurden. Die eingesetzten Beamten trafen die Drei Personen an. Zu Schlägen kam es nicht, dafür erhielten die beiden 18-jährigen Störenfriede eine Anzeige wegen Bedrohung.

