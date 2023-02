LPI-J: Frontscheibe eingeschlagen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bereits am 05. Februar 2023 bemerkte ein Zeuge, dass die Außentür zum Orchesterraum der Tröbnitzer Grundschule beschädigt wurde. Da er jedoch erst ausschließen wollte, dass Zugangsberechtigte den Schaden aus Versehen verursacht hatten, erging die Information an die Polizei folglich am Mittwoch. Da nunmehr ein Versuch des widerrechtlichen Eindringens in das Objekt vermutet wird, wurden die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: ...

mehr