Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug beschädigt und davongefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mittwochnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ortslage Schlöben, in der Nähe der dortigen Schule, in dessen Folge sich der Verursacher pflichtwidrig vom Unfallort entfernte. Die 54-jährige Fahrzeugführerin hatte ihren Pkw Renault gegen 11:30 Uhr am besagten Ort abgestellt. Als sie kurz vor 16 Uhr zum Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der Beifahrertür fest. Hinweise zum Verursacherfahrzeug liegen aktuell noch nicht vor.

