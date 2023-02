Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall verursacht wegen blendender Sonne

Weimar (ots)

Weil sie von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde, übersah am Mittwochnachmittag eine 63-jährige VW-Fahrerin in der Humboldtstraße, dass ein vor ihr fahrender Mercedes anhielt. Als sie das Fahrzeug stehend realisierte, konnte die Frau aus der Landgemeinde Am Ettersberg nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass sie auf den Mercedes auffuhr. Es entstand aber glücklicherweise lediglich unfallbedingter Sachschaden an den beiden Autos.

