Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Tankstelle

Greven (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch (21.09.) gegen 02.18 Uhr in eine Tankstelle an der Saerbecker Straße, Ecke Hansaring eingestiegen. Ersten Ermittlungen zufolge zerstörte einer der Täter eine der Glasschiebetüren am Eingang. Im Verkaufsraum entwendeten die Täter dann Zigaretten in vierstelliger Euro-Höhe. Kurz danach flüchteten die beiden Männer in einem schwarzen BMW G30 auf der Saerbecker Straße in Richtung B 219. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Einer von ihnen hat eine dünne, schlaksige Figur. Der Mann trug zur Tatzeit eine blaue Kappe, eine schwarze Kapuzenjacke, eine blaue Jeanshose und schwarze Sneaker mit weißen Sohlen. Der zweite Täter hatte eine normale Statur, trug eine helle Kappe, eine Sturmhaube, schwarze Schuhe und ein schwarzes Oberteil. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell