Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220502.1 Kiel: Zeugen nach Straßenraub gesucht

Kiel (ots)

In Elmschenhagen ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem Straßenraub gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben des 37 Jahre alten Geschädigten befand sich dieser gegen 01:40 Uhr auf dem Heimweg, als er im Tiroler Ring in Höhe der dortigen Klinik von einer Person angesprochen worden sei. Der Mann habe anschließend unvermittelt auf ihn eingeschlagen, so dass er zu Boden gegangen sei. Am Boden liegend habe der Täter seine Geldbörse an sich genommen und sei zu Fuß in Richtung des Kreisverkehrs geflüchtet.

Er beschrieb den Täter, der deutsch mit nicht näher definierten Akzent gesprochen haben soll, als etwa 175 cm groß und von schlanker Statur.

Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell