POL-ST: Emsdetten, Rheine, Betrüger erbeuten zweimal vierstelligen Eurobetrag Anrufe von falschem Anwalt und Whatsapp-Betrug

Emsdetten, Rheine (ots)

In den vergangenen Tagen sind wieder Betrugsanrufe bei Senioren eingegangen - in zwei Fällen waren die Täter erfolgreich. Sie erbeuteten jeweils vierstellige Eurobeträge. In Rheine bekam eine 85-jährige Frau am Dienstag (20.09.22) mehrere Anrufe von einem angeblichen Anwalt. Dieser vertrete den Enkel der Angerufenen. Der Betrüger gaukelte vor, der Enkel habe einen schweren Verkehrsunfall gehabt und müsse nun für einen hohen Sachschaden aufkommen. Die 85-Jährige schenkte der Geschichte Glauben und übergab einen vierstelligen Euro Bargeld an eine unbekannte Abholerin. In Emsdetten meldeten sich unbekannte Täter per Whatsapp-Nachricht bei einer 63-Jährigen und gaben sich als ihr Sohn aus. Angeblich habe der Sohn eine neue Nummer und er benötige dringend Geld. Die Frau aus Emsdetten überwies einen vierstelligen Eurobetrag. Es wurden noch weitere Betrugsversuche bei der Kreispolizeibehörde angezeigt: Schockanrufe, Anrufe beziehungsweise Kurznachrichten von angeblichen Enkeln, Kindern oder Nichten, Anrufe von angeblichen Europol-Mitarbeitern sowie falsche Gewinnversprechen. In diesen Fällen erkannten die Betroffenen den Betrug.

Die Polizei gibt zum Schutz gegen diese Maschen folgende Tipps: - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie bei einem Anruf mit einem Sachverhalt oder einer Geschichte konfrontiert werden, die ihnen eigenartig oder unglaubwürdig vorkommt. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und legen Sie im Zweifelsfall einfach auf! - Raten Sie niemals, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihre Namen selbst zu nennen. - Rufen Sie im Zweifel ihre Angehörigen mit der ihnen bekannten Rufnummer an und prüfen Sie, ob der geschilderte Sachverhalt stimmt. - Gehen niemals auf Geldforderungen ein, die am Telefon oder auch per Kurznachricht auf dem Handy - Stichwort "Whatsapp-Betrug" - gestellt werden. - Zahlen Sie niemals "Gebühren", um einen angeblichen Gewinn zu bekommen. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. - Sind Sie Opfer eines Telefonbetrugs geworden? Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei!

Mehr zum Thema: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

