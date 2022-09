Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Kfz

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Montag (19.09.), 16.20 Uhr und Dienstag (20.09.), 06.10 Uhr Zugang zu einem Mercedes Vito verschafft. Das Fahrzeug war in der angegebenen Zeit am Goldammerweg in der Nähe zur Wadelheimer Chaussee abgestellt. Die unbekannten Täter schlugen ein Fenster an der Beifahrerseite des Fahrzeugs ein und entwendeten eine Geldbörse. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

