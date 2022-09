Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Kollision zwischen Fußgänger und Pedelec-Fahrerin - zwei Verletzte

Ibbenbüren (ots)

Am Dienstag (20.09.2022) gegen 16.50 Uhr ist es auf dem Tecklenburger Damm zu einer Kollision zwischen einem Fußgänger und einer Pedelec-Fahrerin gekommen. Neben der Fahrbahn des Tecklenburger Damms verläuft ein Gehweg, auf dem Radfahrverkehr durch Beschilderung zugelassen ist. Nach ersten Erkenntnissen trat ein 30-jähriger Ibbenbürener in Höhe der Hausnummer 50 vom dortigen Grundstück auf diesen Gehweg. Dort kam es zur Kollision mit einer 57-Frau aus Lengerich, die mit ihrem Pedelec auf dem Gehweg in Fahrtrichtung Tecklenburg unterwegs war. Sie kam zu Fall und stürzte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Die 57-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fußgänger verletzte sich leicht. Am geparkten Pkw und am Pedelec entstanden nach ersten Schätzungen Sachschäden in dreistelliger Höhe.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell