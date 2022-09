Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Bereits am Freitag (01.09.) ereignete sich in der Zeit zwischen 05.50 Uhr und 12.40 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz an der Weststraße/Poststraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein Zeuge beobachtete, wie ein weißer VW ID3 beim Ausparken gegen einen daneben parkenden dunklen Pkw Mercedes stieß. Es entstand geringer Sachschaden. Die Unfallverursacherin entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Ein bislang unbekannter Zeuge beobachtete den Unfall und hinterließ eine Nachricht am geparkten Mercedes. Leider vergaß der Zeuge jedoch, seinen Namen oder eine Erreichbarkeit zu hinterlassen. Der unbekannte Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4215 in Verbindung zu setzen.

