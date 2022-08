Polizei Hagen

POL-HA: Fischstäbchen führen zur Krankenhauseinlieferung

Hagen-Mitte (ots)

Ein Fettbrand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lützowstraße hat am Donnerstagnachmittag (04.08.2022) dazu geführt, dass eine 33-jährige Frau in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Gegen 17.10 Uhr wurde der Berufsfeuerwehr ein Brand gemeldet. Als die Beamten eintrafen, hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen. In der Küche einer Wohnung konnten eine verbrannte Pfanne mit Fischstäbchen auf dem Herd festgestellt werden. Beim Löschen der brennenden Pfanne hat sich die 33-jährige Wohnungsmieterin leicht an der Hand verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus gebracht werden. Die betroffene Wohnung blieb bei dem Vorfall unbeschädigt.(sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell