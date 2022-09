PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Schmiererei am Jüdischen Friedhof+++Mehrere Körperverletzungen im Umfeld der Kirmes+++Mann schlägt Frau und wird festgenommen+++Betrunkene fährt in Unfallstelle+++

1. Verfassungsfeindliche Schmiererei am Jüdischen Friedhof, Limburg, Beethovenstraße, Freitag, 09.09.2022, 09:00 Uhr bis Samstag, 10.09.2022, 09:30 Uhr

(wie) Am jüdischen Friedhof in Limburg wurden am Freitag oder Samstag verfassungsfeindliche Schmierereien angebracht. Ein Passant informierte am Samstagmorgen die Polizei, da er am Eingangstor des jüdischen Friedhofes in der Beethovenstraße Farbschmierereien entdeckt hatte. Diese waren am Freitagvormittag noch nicht vorhanden gewesen. Eine Streife der Polizei sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige auf. Die verfassungsfeindlichen Schmierereien von Verantwortlichen des Friedhofs entfernt. Der Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

2. Mehrere Körperverletzungen im Umfeld der Kirmes, Weilmünster, Freitag, 09.09.2022 bis Sonntag, 11.09.2022

(wie) Am Wochenende kam es rund um die Kirmes in Weilmünster zu mehreren Schlägereien und Körperverletzungen. Die Weilburger Polizei wurde im Laufe des Wochenendes mehrfach zu Einsätzen nach Weilmünster gerufen, außerdem wurde eine gefährliche Körperverletzung im Nachhinein in Wiesbaden angezeigt. So wurde am Freitag ein 24-Jähriger auf dem Marktplatz von einer Gruppe Angreifer nach einem Streit niedergeschlagen und auf dem Boden liegend getreten. Am Sonntagabend flogen am Rathausplatz und am Markplatz nach Streitigkeiten auch jeweils die Fäuste. Die Polizei trennte die Beteiligten jeweils und nahm Strafanzeigen auf. Hinweise zu den Körperverletzungen nimmt die Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471/9386-0 entgegen.

3. Mann schlägt Frau und wird festgenommen, Limburg, Blumenröder Straße, Sonntag, 11.09.2022, 23:45 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein Mann in Limburg eine Frau gewürgt und geschlagen und sie an den Haaren durch den Hof gezogen, er wurde während der Fahndung festgenommen. Mehrere Zeugen riefen gegen 23:45 Uhr die Polizei, da sie beobachtet hatten, wie ein 24-Jähriger eine 24-Jährige an den Haaren durch einen Hof in der Blumenröder Straße hinter sich her gezogen hatte. Nach ersten Ermittlungen war es zuvor im Hausflur schon zu einem Angriff gekommen, wobei der Mann die Frau am Hals gepackt und geschlagen haben soll. Erst durch ein Eingreifen von Zeugen ließ der Täter von der Frau ab und floh vom Tatort. Der 24-Jährige konnte im Bereich des Bahnhofsplatzes von einer Streife gesehen und festgenommen werden. Die Frau wurde verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Nach einer Identitätsfeststellung und einer Gefährderansprache wurde der 24-Jährige nach Hause entlassen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Fensterscheibe an Bürogebäude eingeschlagen, Limburg, Im Dachsstück, Samstag, 10.09.2022, 13:00 Uhr bis Sonntag, 11.09.2022, 18:25 Uhr

(wie) Am Wochenende wurde an einem Bürogebäude in Limburg eine Fensterscheibe eingeschlagen. Die Polizei wurde am Sonntagabend in die Straße "Im Dachsstück" gerufen. Dort hatte ein Unbekannter eine Fensterglasscheibe an einem Bürogebäude an einer KFZ-Prüfstelle eingeschlagen. Die Lamellen der Aluminium-Jalousie davor waren ebenfalls beschädigt. Es war aber offensichtlich niemand in das Gebäude eingedrungen. Der Sachschaden wird auf 600 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

5. Betrunkene fährt in Unfallstelle,

Elz, Kreisstraße 346, Freitag, 09.09.2022, 21:15 Uhr

(wie) Am Freitagabend fuhr bei Elz eine Betrunkene mit ihrem Fahrzeug gegen ein verunfalltes Auto und verletzte sich dabei. Die 34-Jährige war mit einem Opel von Elz in Richtung Niedererbach unterwegs. Aufgrund ihrer Alkoholisierung kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte auf der Gegenfahrbahn frontal in einen stehenden Ford. Diesen hatte ein 53-Jähriger nach einem Wildunfall mit Warnblinklicht dort abgestellt. Der bereits verständigte Jagdpächter und der 53-Jährige mussten sich mit einem Sprung zur Seite vor dem Opel retten. Nach dem Unfall kam der Opel im Straßengraben zum Stehen. Die 34-Jährige wurde bei der Kollision verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde sie behandelt und ein Arzt entnahm im Auftrag der Polizei eine Blutprobe. Die Polizei stellte den Führerschein der Frau sicher. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die 34-Jährige kurz zuvor bereits eine Unfallflucht mit 2.500 EUR Schaden in Elz begangen hatte. Der Schaden bei dem Unfall auf der Kreisstraße wird auf mindestens 8.500 EUR geschätzt.

Autobahnpolizei

1. Angetrunkener Mann nach Unfall auf der A 3 verletzt, Limburg, Bundesautobahn 3, Sonntag, 11.09.2022, 15:45 Uhr

(wie) Am Sonntagnachmittag wurde bei einem Unfall auf der A 3 bei Limburg ein angetrunkener Mann verletzt. Der 24-Jährige befuhr gegen 15:45 Uhr mit einem Mitsubishi die A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Zwischen den Anschlussstelle Limburg-Nord und Limburg-Süd verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, schleuderte quer über alle Fahrbahnen und kollidierte mehrfach mit der Mittel- und der Außenschutzplanke. Hierbei wurde der Mann verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von mehr als 0,4 Promille an. Daher wurde dem 24-Jährigen eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Der Sachschaden wird auf mindestens 25.000 EUR geschätzt.

2. Betrunkener verunfallt auf der A 3,

Bad Camberg, Bundesautobahn 3, Freitag, 09.09.2022, 19:40 Uhr

(wie) Am Freitagabend hat ein betrunkener Mann einen Unfall auf der A 3 bei Bad Camberg verursacht und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der 46-Jährige war gegen 19:40 Uhr mit einem Skoda in Fahrtrichtung Köln unterwegs. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Leitbaken. Anschließend entfernte sich der Mann unerlaubt von der Unfallstelle, kam aber aufgrund seiner Beschädigungen am Auto nicht weit. Aus der nächsten Nothaltebucht rief er sich einen Abschleppdienst und bat am Telefon darum, die Polizei nicht zu informieren. Eine Streife der Autobahnpolizei wurde daraufhin zum Standort des verunfallten Skoda entsandt. Da der 46-Jährige deutlich nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nach dem Ergebnis von über 1,9 Promille wurde der Mann vorläufig festgenommen und sein Führerschein sichergestellt. Nach einer Blutentnahme wurde der 46-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Sachschaden wird auf 8.500 EUR geschätzt.

