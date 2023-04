Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Sattelzug verliert rund 200 Getränkekisten - Stau rund um die Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Feuerbach

Ludwigsburg (ots)

Kurz nach 06.00 Uhr am Montagmorgen (03.04.2023) verlor ein 65 Jahre alter Sattelzug-Lenker rund 200 Getränkekisten im Bereich der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Feuerbach. Der Mann befuhr die Bundesstraße 205 von Stuttgart-Weilimdorf kommend und wollte im weiteren Verlauf auf die Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart auffahren. Vermutlich aufgrund unzureichender Ladungssicherung, es fehlten vorgeschriebene Querspriegel und die Plane war nicht ordnungsgemäß geschlossen, fielen die Kisten, in denen sich nur leere Flaschen befanden, beim Abbiegen in Richtung der Autobahnauffahrt vom Sattelauflieger. Die Kisten und Flaschen verteilten sich auf B 295 und im Auffahrtsbereich zur Autobahn, so dass die Fahrbahnen zunächst blockiert waren. Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Ditzingen und der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg führten vor Ort Verkehrsregelungsmaßnahmen durch. Eine Staubildung konnte jedoch nicht verhindert werden. Ein 51-jähriger LKW-Lenker, der vor den Augen von mehreren Polizeibeamten eine rote Ampel überfuhr, muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. Die Straßenmeisterei rückte mit zehn Fahrzeugen aus und kümmerte sich um die Beseitigung der Kisten und Flaschen. Gegen 09.20 Uhr konnte der Einsatz vor Ort beendet werden und die Fahrbahnen waren allesamt wieder frei. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte noch nicht beziffert werden.

