Polizei Essen

POL-E: Essen: Drei Frauen nach Einbruch in Wohnung gesucht - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots)

45276 E.-Steele: Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach drei mutmaßlichen Einbrecherinnen und Diebinnen. Am Montag, 26. September 2022, brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Krayer Straße ein. Zwischen 11:45 Uhr und 13:15 Uhr nutzten sie die Abwesenheit der Bewohner aus und brachen in die Wohnung ein. Dann entwendeten sie Schmuck und Bargeld. Die Überwachungskamera eines benachbarten Geschäftes konnte drei tatverdächtige Frauen filmen. Die Fotos der Verdächtigen können hier abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/94900 Die erste Frau ist von dicker Statur, hat schwarze Haare und trug einen blauen Pullover, eine schwarze ärmellose Kapuzenjacke, eine graue Jogginghose, Turnschuhe und eine OP-Maske. Die zweite Tatverdächtige ist von kräftiger Statur, hat braune Haare und trug einen weißen Pullover, eine schwarze Weste mit Kapuze, eine graue Jogginghose, weiße Turnschuhe und eine OP Maske. Die dritte Verdächtige ist ebenfalls von kräftiger Statur, hat schwarze Haare, die sie mit einem auffälligen Haarband zu einem Zopf gebunden hatte, und trug schwarze Kleidung und eine schwarze Kapuzenjacke. Sie hatte einen schwarzen Rucksack bei sich. Zeugen, die Hinweise auf die abgebildeten Frauen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 32 zu melden/ bw

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell