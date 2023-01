POL-E: Essen: Zwei Unbekannte überraschen 21-Jährigen und rauben Wertgegenstände - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am Samstag (31. Dezember) beförderte eine 59-jährige Taxifahrerin einen Fahrgast von der Schalker Straße in Gelsenkirchen zum Hauptbahnhof in Essen. Als die Taxifahrt in der Henriettenstraße nahe des Hauptbahnhofs endete, bat die Fahrerin um die Bezahlung. Der unbekannte Mann, der auf der Rückbank hinter ihr saß, zog eine Waffe, ...

