Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Drei leichtverletzte Frauen bei einem Verkehrsunfall Samstag Nacht in Bergkamen

Bergkamen (ots)

Gegen 01:20 Uhr befuhr eine 23jährige aus Bergkamen mit einem Pkw die Rünther Straße in Richtung Industriestraße. In einer Linkskurve verlor die 23jährige die Kontrolle über den Pkw und kam von der Straße ab. Der Pkw kollidierte mit einem Verkehrszeichen am Straßenrand und überschlug sich. Bei dem Verkehrsunfall verletzten sich die Fahrerin und zwei Mitfahrerinnen im Alter von 16 und 17 Jahren leicht. Ein 21 jähriger Mitfahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von 1000 Euro.

