POL-UN: Werne - Drei beschädigte Fahrzeuge bei Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Unna (ots) - Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmorgen (05.01.2023) in Unna sind drei Personen leicht verletzt worden. Gegen 8.55 Uhr befuhr eine 43-jährige Unnaerin mit ihrem Pkw die Feldstraße in Richtung Süden. Um einem Löschzug der Feuerwehr Vorfahrt zu gewähren, der ohne Sonder- und Wegerechte vom Zubringer der Bundesstraße 1 auf die Feldstraße in Richtung Norden abbiegen wollte, bremste sie ab. Die ...

