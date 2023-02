Feuerwehr Essen

FW-E: PKW prallt gegen Baum und geht sofort in Flammen auf

Essen-Schuir, Schuirweg, 10.02.2023, 04:27 Uhr (ots)

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Essen durch einen eCall (automatisches Notrufsystem für Kraftfahrzeuge) zu einem Verkehrsunfall auf dem Schuirweg alarmiert. Die ersten Einsatzkräfte erkannten einen PKW, der bereits in Vollbrand stand. Augenscheinlich hatte das Fahrzeug einen Baum touchiert und war dann erst einige Meter weiter in einem Waldstück zum Stehen gekommen. Umgehend wurden weitere Kräfte nachalarmiert und die Umgebung mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Es konnten keine Personen aufgefunden werden. Auch eine zeitgleich eingeleitete Suche mit einem Hubschrauber der Polizei blieb erfolglos, sodass davon ausgegangen werden muss, dass der oder die Fahrer*innen flüchtig sind. Der Brand wurde mit einem handgeführten Strahlrohr gelöscht, die Löschmaßnahmen nahmen jedoch einige Zeit in Anspruch. Erste Vermutungen, dass es sich um ein Hochvoltfahrzeug handelte, bestätigten sich nicht. Die Hintergründe sowie die Unfallursache werden durch die Polizei ermittelt. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, einem Rettungswagen sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen Kettwig für rund drei Stunden im Einsatz. Der Schuirweg war für die gesamte Einsatzdauer voll gesperrt.(CR)

