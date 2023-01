Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Polizei sucht Geschädigte nach mutmaßlicher sexueller Belästigung in Bar

Stadtkreis Freiburg (ots)

Eine Frau unsittlich angefasst haben soll ein Mann am Sonntag, 22.01.2023, gegen 1:40 Uhr in einem Lokal in der Bertoldstraße in der Freiburger Altstadt.

Nachdem laut Zeugenaussagen die Damentoilette in der Bar überfüllt gewesen sei, begab sich eine bislang unbekannte Geschädigte auf die Herrentoilette. Dort wurde sie von einem 52-jährigen männlichen Gast angesprochen. Der Mann soll hierbei die Geschädigte angewiesen haben, die Herrentoilette zu verlassen. Dabei soll es zu unsittlichen Berührungen am Oberkörper durch den Tatverdächtigen gekommen sein.

Die Zeugin wandte sich an das Sicherheitspersonal des Lokals, welche wiederum die Polizei verständigte.

Der Mann konnte noch vor Ort durch die Streifenwagenbesatzung angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun die Geschädigte des Vorfalls. Zeugen beschrieben die Frau wie folgt:

- blonde, schulterlange Haare - langärmliges blaues Oberteil

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0761/ 882-2880 entgegen.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell