POL-FR: Freiburg-Zähringen: Verkehrsunfall mit Straßenbahn - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Montag, 23.01.2023, gegen 14.20 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand in einer Lagerhalle in einem Recyclingbetrieb in der Bukheinstraße mitgeteilt. In der Lagerhalle soll sich Recyclingmüll befinden. Aktuell ist die Feuerwehr mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandörtlichkeit ist weiträumig abgesperrt. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung und für die Umwelt. Aufgrund einer ...

