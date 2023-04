Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, Lkr. Konstanz) Unbekannter belästigt 14-Jährige - Polizei sucht Zeugen (17.04.2023)

Tengen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montagmittag an der Bushaltestelle in der Ludwig-Gerer-Straße ereignet hat. Zwischen 12.30 Uhr und 12.40 Uhr sprach ein unbekannter Mann ein an der Bushaltestelle wartendes 14-jähriges Mädchen an. Zunächst machte der Fremde ihr Komplimente, dann umarmte und küsste er die 14-Jährige. Das Mädchen schafft es sich dem Mann zu widersetzten und zu flüchten. Zu dem Unbekannten ist lediglich bekannt, dass er etwa 180 Zentimeter groß war, einen dunklen Teint hatte und dunkle Kleidung trug. Zudem hatte er einen Rucksack bei sich. Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben können, sich unter der Tel. 07531 995-0, zu melden.

