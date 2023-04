Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen A81/ Lkr. Rottweil) Unbekannter Autofahrer verursacht Unfall mit rund 11.000 Euro Blechschaden (18.04.2023)

Deißlingen A81 (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, auf der Autobahn 81 einen Unfall mit rund 11.000 Euro Blechschaden verursacht. Der Unbekannte war mit einem roten Kleinwagen auf A81 aus Richtung Stuttgart herkommend nach Singen unterwegs. An der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen fuhr der Autofahrer hinter einem Sattelzug von der A81 ab und wollte auf der Bundesstraße 27 weiter in Richtung Schwenningen fahren. Gleichzeitig fuhren aus Richtung Rottweil herkommend in Richtung Schwenningen auf der B 27 ein 58-jähriger Opel-Fahrer und ein 53 Jahre alter Fahrer eines VW Tiguan. Der Opel war hierbei auf dem rechten Fahrstreifen und der VW auf dem Linken unterwegs. Direkt am Ende des Beschleunigungsstreifens, wechselte der unbekannte Autofahrer auf den rechten Fahrstreifen der B 27, um den vor ihm auf dem Beschleunigungsstreifen weiterfahrenden Sattelzug zu überholen. Der 58-jährige Opelfahrer musste ausweichen, um eine Kollision mit dem Kleinwagen zu verhindern. Auch der VW-Fahrer wich nach links aus und streifte dabei die Mittelschutzleitplanke. Zu einem Zusammenstoß mit dem Opel und dem roten Kleinwagen kam es hierbei nicht. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von insgesamt 11.000 Euro zu kümmern, setzte der Kleinwagenfahrer seine Fahrt einfach fort. Auch der Fahrer des Sattelzuges fuhr ohne Anzuhalten weiter. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741 34879-0, zu melden.

