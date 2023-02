Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Vermisste Jugendliche aus Ganderkesee wohlbehalten angetroffen

Delmenhorst (ots)

Die vermisste Jugendliche aus Ganderkesee ist wohlauf und befindet sich in Kürze wieder bei ihrer Familie.

Sie befand sich in den vergangenen Tagen bei einem Bekannten im südlichen Niedersachsen und wurde am Dienstag, 07. Februar 2023, gegen 17:30 Uhr, von Beamten der Bundespolizei im Hauptbahnhof Hannover angetroffen.

Von dort wird sie von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt.

Hinweise auf strafbare Handlungen zum Nachteil der Jugendlichen liegen nach aktuellem Stand nicht vor.

Die Polizei Wildeshausen bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche nach der Jugendlichen und bittet nun darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu teilen.

+++ Pressemeldung von Montag, 06. Februar 2023 +++

Seit Mittwoch, 01. Februar 2023, 17:15 Uhr, gilt eine Jugendliche aus Ganderkesee als vermisst.

Die 15-Jährige aus Ganderkesee besucht eine Schule in Bookholzberg und kehrte am Mittwoch nach Schulschluss nicht nach Hause zurück. Sie meldete sich anschließend bei ihren Erziehungsberechtigten und gab an, sich am Hauptbahnhof in Bremen aufzuhalten. Der Kontakt zu ihr brach daraufhin ab.

Anfangs war nicht von einer Gefährdung der Jugendlichen auszugehen. Zwischenzeitlich hat sie aber Nachrichten verschickt, wonach sie gegen ihren Willen festgehalten und geschlagen werden soll.

Wer die abgebildete Jugendliche gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 an die zuständige Polizei in Wildeshausen oder die jeweils örtlich zuständige Dienststelle zu wenden.

