Kreis Segeberg - Polizeiliche Bilanz der Silvesternacht

Die Polizeidirektion Bad Segeberg verzeichnet ein vergleichsweise normales Einsatzgeschehen während der vergangenen Silvesternacht. Vermutlich dürfte das Wetter seinen Teil zum Einsatzverlauf beigetragen haben.

Insgesamt hatte die eingesetzten Beamtinnen und Beamten gute 200 Einsätze zwischen 18:00 und 06:00 Uhr zu bewältigen.

Knapp die Hälfte davon hatten einen offensichtlichen Silvesterbezug.

Im Kreis Pinneberg nahmen die Streifen 60 Einsätze mit Bezug zum Jahreswechsel, im Kreis Segeberg 34 Einsätze wahr.

Einsatzanlässe waren überwiegend alkoholbedingte Streitigkeiten und Körperverletzungen sowie Sachbeschädigungen und Brände.

Kreis Pinneberg:

In der Elmshorner Ollerlohstraße wurde kurz vor 20:00 Uhr ein Zigarettenautomat mit Böllern stark beschädigt. Ein etwa 20-jähriger Tatverdächtiger mit blauer Jogginghose und grauem T-Shirt entfernte sich vom Tatort. Er war zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und hatte blonde Haare.

Im Rahmen der Löschung eines brennenden Müllcontainers im Elmshorner Eichenkamp um 00:40 Uhr bedrohte ein Unbekannter einen Kameraden der Feuerwehr mit einer Schusswaffe. Im Rahmen der anschließenden Fahndung stoppte eine Streife einen flüchtigen Pkw und fand in dem Fahrzeug des 18-Jährigen eine Schreckschusswaffe auf. Ob der Fahrer selbst oder einer seiner Mitfahrer die Pistole verwendet hat, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Der nach dem Brand einer Doppelhaushälfte samt Carport im Elmshorner Bookhorstweg zunächst gerettete Anwohner ist zwischenzeitlich im Krankenhaus verstorben.

Näheres zum Brand des Gebäudes ist der Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/5406010

Die Kriminalpolizeipolizei Elmshorn hat die Ermittlungen zur Brandursache und Sachschadenshöhe aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

In Tornesch kontrollierte eine Streife um 23:28 Uhr einen Pkw in der Wilhelm-Schildhauer-Sraße und stellten neben über 0,8 Promille auch nicht zugelassene Böller und eine Schreckschusswaffe in der Jacke des 34-jährigen Fahrers fest. Einen Führerschein hatte der Pinneberger ebenfalls nicht.

In der Oberst-von-Stauffenberg Straße in Pinneberg sprengten Jugendliche kurz nach 03:00 Uhr zwei Briefkästen.

In Pinneberg sollten Jugendliche mit einer Schreckschusswaffe auf parkende Pkw in der Elmshorner Straße geschossen haben. Eine Streifwagenbesatzung stellte bei der anschließenden Kontrolle von zwei Tatverdächtigen eine Schreckschusswaffe samt Munition sicher.

Des Weiteren brannten während der Nacht mehrere Mülltonnen unter anderem in Quickborn, Elmshorn, Schenefeld und Wedel.

Kreis Segeberg:

Im Kaltenkirchener Flottmoorring sollen aus einer Gruppe Jugendlicher heraus, um 20:43 Uhr eine Rakete auf einen Balkon geschossen worden sein. Hierbei erlitt eine Anwohnerin leichte Verletzungen. Die Fahndung nach den Jugendlichen verlief ergebnislos.

Im Dammstücken in Henstedt-Ulzburg kam es in der Nacht zur Sprengung eines Zigarettenautomaten, der an der Fassade einer Apotheke angebracht war. Zeugen meldeten gegen 03:00 Uhr vier Personen, die von dem beschädigten Automaten in Richtung Hamburger Straße davonliefen. Bei den Flüchtigen dürfte es sich der Statur nach um Männer gehandelt haben, die alle ungefähr 1,80 Meter groß gewesen sein sollen. Einer war mit einer auffälligen orangefarbenen "Bomberjacke" bekleidet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Henstedt-Ulzburg unter 04193 9913-0.

Im Norderstedter Weißdornweg brannte gegen 01:30 Uhr ein Carport mit vier Pkw. Einsatzkräfte räumte daraufhin die angrenzenden Reihenhäuser.

Der Carport brannte samt der darunter stehenden Fahrzeuge vollständig aus. An einem angrenzenden Endreihenhaus entstand Sachschaden. Das Wohnhaus blieb aber bewohnbar. Vier weitere Pkw im Umfeld brannten ebenfalls aus bzw. wurden durch die starke Hitzeentwicklung stark beschädigt. Rettungskräfte brachten eine Person mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen zur Brandursache und Sachschadenshöhe aufgenommen. Die Beamten suchen weitere Zeugen und bitten unter 040 52806-0 um sachdienliche Hinweise.

Im Norderstedter Grasweg wurden vier Fensterscheiben eines Mehrfamilienhauses gegen 01:00 Uhr durch Böller beschädigt.

Kurz vor 03:20 Uhr brannten in der Straße Am Hohenmoor in Kaltenkirchen Mülltonnen, ebenfalls gegen 02:00 Uhr in der Ulzburger Straße und um 01:32 Uhr in der Marommer Straße in Norderstedt.

Während der Nacht zogen Einsatzstreifen in Norderstedt und Kaltenkirchen insgesamt drei alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr.

