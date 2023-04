Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Autofahrer verunfallt wegen eines medizinischen Notfalls

Deißlingen (ots)

Am Dienstag, gegen 16 Uhr, ist es auf der Kreisstraße 5542 zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 69-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden ist. Der Fahrer eines Toyota war auf der K 5542 von Dauchingen herkommend in Richtung Deißlingen unterwegs und hatte nach dem gegenwärtigen Stand der verkehrspolizeilichen Ermittlungen während der Fahrt einen medizinischen Notfall erlitten. Hierdurch kam der Mann nach links von der Straße ab und blieb an einer Böschung zur Eisenbahnbrücke mit dem Wagen stehen. An der Unfallstelle wurde der schwer verletzte Autofahrer vom Rettungsdienst erstversorgt und in eine nahegelegene Klinik gebracht. Die Feuerwehr Deißlingen, die mit drei Fahrzeugen und 13 Wehrleuten vor Ort waren, mussten das Auto am Hang absichern. Während der Sicherung und Bergung des Fahrzeuges war die Straße komplett gesperrt. Ein Abschlepper kümmerte sich um den verunfallten Toyota, an dem ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell