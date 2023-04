Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Zwei Leichtverletzte, hoher Blechschaden und zwei kaputte Autos nach Abbiegeunfall (18.04.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zwei Leichtverletzte und rund 16.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Unfalls, den eine junge Frau am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr auf der Berliner Straße verursacht hat. Eine ortsunkundige 21-Jährige wollte mit einem Kia Stonic von der Berliner Straße nach links in die Straße "Berliner Platz" abbiegen und stieß mit einem entgegenkommenden Mercedes CL 63 AMG eines 36-Jährigen zusammen. An beiden Autos lösten die Airbags aus. Die leichtverletzten Insassen mussten keinen Rettungsdienst in Anspruch nehmen. Beide nicht mehr fahrbereiten Autos holte ein Abschleppdienst ab.

