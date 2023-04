Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Randalierer beschäftigt Polizei (17.04.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein 29-Jähriger hat am Montagnachmittag gegen 15 Uhr die Polizei in Schwenningen beschäftigt. Der Mann schrie in der Fußgängerzone im Bereich der Kronenstraße herum und pöbelte grundlos Passanten an. Als diese die Polizei verständigten, empfing er die Beamten mit provozierendem und aggressivem Verhalten. Die verwiesen den aufgebrachten Bürger des Ortes und erteilten ein vorübergehendes Platzverbot, was er mit lautstarken Beleidigungen in Richtung der Polizisten quittierte. Die zeigten den Randalierer wegen der Beleidigungen an.

