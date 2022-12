Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Schockanrufe - Senioren reagierten gut

Freiburg (ots)

Leider versuchen Kriminelle immer wieder telefonisch mit Vorliebe älteren Menschen illegal Geld zu entlocken.

Dies geschieht mit verschiedenen Maschen. Unter anderem mit sogenannten "Schockanrufen", bei denen eine (erfundene) schreckliche Nachricht per Telefon übermittelt wird und in der Folge das Ziel ist, eine eilige Geldauszahlung der schockierten Opfer zu erreichen.

Leider geben sich Kriminelle aber auch gerne als Polizeibeamte aus, die mit irgendwelchen erfundenen Geschichten versuchen, ihre Opfer zur Herausgabe von Bargeld, Schmuck oder sonstigen Wertgegenständen zu bewegen. Gerne bedienen sich die Kriminellen offensichtlich an Datenquellen, bei denen sie sich Opfer nach offensichtlich alt anmutenden Vornamen aussuchen. Ganz aktuell haben letzten Freitag gleich einige auf diese Weise ausgesuchte Mitbürgerinnen und Mitbürger sofort erkannt, dass ein Betrüger am Telefon ist und aufgelegt. So kam es in diesen Fällen nicht zu einem Schaden.

Leider fielen aber auch Personen auf diese List hinein. Die Polizei rät grundsätzlich bei solchen Anrufern, die erfahrungsgemäß in zunächst freundlichem, dann aber forschen Ton versuchen ihre Opfer am Telefon zu halten, einfach aufzulegen. In einem neuen eigenen Anruf, bei dem man unbedingt selbst wählen und sich nicht verbinden lassen sollte, ist es immer hilfreich die "echte Polizei" um Rat zu fragen. Auf diese Weise kann großer finanzieller Schaden verhindert werden. Das Polizeirevier Waldkirch hat die Telefonnummer: 07681/47740.

