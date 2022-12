POL-FR: Diebstahl von Anhänger - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Unbekannte hebelten am Freitag, 02.12.2022, in dem Zeitraum zwischen 08.30 Uhr bis 22.00 Uhr, ein Fenster auf, um in Grenzach in der Straße "Im Proli" in einem Mehrfamilienhaus in eine Wohnung zu gelangen. Hier ist noch nicht bekannt, ob etwas aus der Wohnung gestohlen wurde. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und ...

mehr