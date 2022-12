Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstahl von E-Bike - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am 02.12.2022, gegen 14:15 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person ein E-Bike, welches in einem vergitterten Abstellraum im Außenbereich eines SB-Marktes, in der Freiburger Straße abgestellt war. Vermutlich überkletterte der Täter das Metallgitter und hob das Zweirad aus dem Abstellraum.

Es handelt sich hierbei um ein schwarzgraues Fahrrad der Marke "Canyon Neuront". Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 4.700 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651-93360 zu melden.

HP/TN

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell