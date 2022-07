Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold/Neubörger - Einbruch in Kinder- und Jugendeinrichtung

Surwold/Neubörger (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag in eine Kinder- und Jugendeinrichtung an der Burgstraße in Surwold eingebrochen. Durch ein Fenster verschafften sie sich gegen 1.40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Büroraum. Als sie dort auf einen Mitarbeiter trafen, besprühten sie den 28-Jährigen mit Pfefferspray und schlugen ihm auf den Hinterkopf. Er wurde dabei leicht verletzt. Das Opfer konnte anschließend flüchten. Die Täter entwendeten Bargeld aus einem Tresor und flüchteten danach in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

In der Nacht zu Freitag kam es zu einer ähnlichen Tat. Dabei brachen bislang unbekannte Täter in eine Zweigstelle der Kinder- und Jugendeinrichtung an der Gartenstraße in Neubörger ein. Sie verschafften sich gegen 1.40 Uhr durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Büroraum. Als sie auf einen 40-jährigen Mitarbeiter trafen, bedrohten sie ihn mit einem unbekannten Gegenstand. Das Opfer konnte in ein Zimmer flüchten und blieb unverletzt. Die Täter flüchteten anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung. Vermutlich nutzten sie während ihrer Flucht ein Crossmotorrad oder ein Quad. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

