POL-EL: Meppen - Eigentümerin oder Eigentümer gesucht

Emlichheim (ots) - Unbekannte Täter haben am Samstag zwischen 18.20 und 18.50 Uhr die Scheibe eines Opel eingeschlagen. Der Pkw war zur Tatzeit auf dem Parkplatz einer Bank-Filiale an der Bahnhofstraße in Emlichheim abgestellt. Beute machten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer ...

