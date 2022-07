Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lingen (ots)

Am 7. Juli zwischen 13.00 Uhr und 19.30 Uhr kam es in Lingen in der Oberhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein blauer Citroën Jumpy Space, der auf dem Parkplatz einer Gärtnerei geparkt war, beschädigt. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen, unter der Telefonnummer 0591/870, in Verbindung zu setzen.

