Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Eine Person bei Unfall verletzt

Emsbüren (ots)

Am Sonntag kam es auf der L58 in Emsbüren zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 40-Jähriger war gegen 20.35 Uhr in einem Fiat in Richtung Wesel unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Fahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell