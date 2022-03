Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (372) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

In der Zeit von Donnerstag auf Freitag (17./18.03.2022) brach ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Fürther Stadtteil Burgfarrnbach ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Der Einbrecher gelangte in der Zeit zwischen 09:00 Uhr (Do) und 08:15 Uhr (Fr) über ein Fenster in das Wohnanwesen in der Narzissenstraße. Bislang geht die Polizei davon aus, dass der Täter bei seinem Einbruch Bargeld entwendete. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 1000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei führte am Tatort eine Spurensicherung durch und bittet im Zuge der aufgenommenen Ermittlungen um Hinweise. Zeugen, denen im Bereich der Narzissenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, können sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung setzen.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell