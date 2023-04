Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Betrüger bringen Frau mit "Schock-Anruf" um ihre Ersparnisse (17.04.2023)

Radolfzell (ots)

Betrüger haben eine Frau am Montagabend mit der Masche des "Schock-Anrufs" um ihre Ersparnisse gebracht. Gegen 22 Uhr erhielt die 85-Jährige zunächst einen Anruf eines Unbekannten, der sich als Polizist ausgab. Er teilte der Frau mit, dass ihre Tochter bei einem Unfall eine Mutter und deren kleines Kind überfahren habe. In der Folge machten die Betrüger der Frau weiß, dass ihre Tochter ins Gefängnis komme, sollte sie nicht Bargeldgeld und Wertgegenstände als Kaution zur Verfügung stellen. Im weiteren Verlauf gab der falsche Beamte das Gespräch an einen angeblichen Richter und eine weinende Frau weiter, die vorgab die vermeintliche Tochter der 85-Jährigen zu sein. So von den perfiden Absichten der Anrufer getäuscht, übergab die Seniorin zunächst gegen 22.30 Uhr einen fünfstelligen Bargeldbetrag an ihrer Wohnungstür an einen unbekannten Abholer. Kurz darauf erhielt die Frau einen erneuten Anruf, in dem ihr die Betrüger mitteilten, dass der Betrag nicht ausreiche. Daraufhin packte die 85-Jährige nochmals Geld in eine Einkaufstasche und ließ diese gegen 23.30 Uhr aus dem Küchenfenster der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus fallen, wo sie der unbekannte Abholer entgegennahm und verschwand. Zu dem Mann ist lediglich bekannt, dass er dunkel gekleidet war.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bitte Personen, die im am Montagabend Verdächtiges im Bereich des "Reutesteig" beobachtet haben, sich unter der Tel. 07721 601-0 zu melden.

