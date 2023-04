Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, Lkr. Konstanz) Vorfahrt missachtet - Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Kreuzung B314 und Schwarzwaldstraße (18.04.2023)

Tengen, B314 (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Dienstagabend auf der Kreuzung der Bundesstraße 314 und der Schwarzwaldstraße passiert ist. Eine 36 Jahre alte Bentley-Fahrerin war auf der Schwarzwaldstraße in Richtung Ludwig-Gerer-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur B314 missachtete die Frau die Stopp-Stelle und kollidierte im Kreuzungsbereich seitlich mit einem aus Richtung Blumenfeld kommenden VW Touran eines 38-jährigen Mannes. Dieser konnte mit seinem Wagen noch nach rechts ausweichen, um einen frontalen Zusammenstoß zu vermeiden. Am Bentley entstand Blechschaden in Höhe von rund 6.000 Euro, den Schaden am VW schätzte die Polizei auf rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell