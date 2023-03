POL-DA: Lampertheim: Betrüger machen über WhatsApp Beute / Seien Sie misstrauisch!

Reinheim (ots) - Mit Bargeld flüchteten Einbrecher aus einem Einfamilienhaus in der Eichendorffstraße am Mittwoch (1.3.) zwischen 15.30 und 22 Uhr. Zuvor hebelten die Täter ein Fenster des Gebäudes auf, um in die Wohnräume zu gelangen. Dort durchsuchten die Diebe sämtliche Zimmer und flüchteten anschließend ...

