POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Auto in der Sammlungsgasse beschädigt - Unbekannter zerkratzt blauen VW Passat (16./17.04.2023)

Reichenau (ots) - Mehrere unbekannte Täter sind im Zeitraum von Samstagabend, 19 Uhr, und Montagmorgen, 06.45 Uhr, in ein Möbelgeschäft in der Straße "Am Dachsberg" eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Rolltor gewaltsam Zutritt zum Lagerbereich und anschließend zu den Büroräumen. Dort nahmen sie einen Tresor mit, in dem sich mehrere tausend Euro ...

