POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter bricht in Rathaus ein (17./18.04.2023)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Im Zeitraum von Montagabend, 20:30 Uhr bis Dienstagmorgen, 06:30 Uhr, ist ein unbekannter Täter in das Rathaus der Gemeinde Rielasingen-Worblingen in der Lessingstraße eingebrochen. Auf der Gebäuderückseite hebelte der Täter ein ebenerdiges Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt zum Untergeschoss des Gebäudes. Von dort gelangte der Unbekannte über das Treppenhaus in diverse Zimmer und Büroräume wo er Schränke und Schreibtische aufbrach und durchwühlte. Dabei erbeutete der Einbrecher mehrere Ausweise und Reisepässe. Anschließend verließ er das Rathaus wieder über das zuvor gewaltsam geöffnete Fenster. Das Polizeirevier Singen hat die Ermittlungen übernommen und bitte nun Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Rathauses beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, sich unter der Tel. 07731 888-0, zu melden.

