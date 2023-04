Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Fassade des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums beschmiert (11.04.2023)

Singen (ots)

Bereits am Dienstag, den 11.04.2023, haben Unbekannte die Fassade des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums mit Farbe beschmiert. Zwei unbekannten Jugendliche hinterließen an mehreren Stellen an der Außenwand der Schule "Tags" mit schwarzem Edding. Die Höhe des dadurch verursachten Schadens ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise auf die Identität der beiden "Schmierfinken" nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell