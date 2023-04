POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Dieseldiebstahl (13./14.04.2023)

Villingen-Schwenningen (ots) - Am Montag im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer in der Wilhelm-Schickard-Straße eine Unfallflucht begangen. Eine Frau parkte ihren Mercedes E 350 CGI auf dem Hahn-Schickard-Parkplatz, wo ihn der Unbekannte an der rechten Seite beschädigte. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu ...

mehr