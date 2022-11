POL-UN: Schwerte/Hamm - Polizeibeamte stoppen Autofahrer auf der A2 und erinnern ihn an offene Tankrechnung

Schwerte (ots) - Zeugen haben am Montagabend (14.11.2022) in Schwerte einen Täter nach einem Wohnungseinbruch überrascht. Ersten Erkenntnissen zufolge verschaffte sich der Unbekannte gegen 19.05 Uhr Zutritt zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Graf-Diederich-Straße, indem er ein Fenster beschädigte. Danach durchsuchte er die Wohnung nach Wertgegenständen. ...

mehr