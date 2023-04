Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Vorsicht vor falschen Wohnungsinseraten - junger Mann abgezockt (05.04.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Bereits am Mittwoch, dem 5 April, ist ein junger Mann von einer Betrügerbande mit einem falschen Wohnungsinserat abgezockt worden. Ein 19-Jähriger entdeckte auf einer gängigen Immobilienplattform eine ansprechende Wohnung und nahm mit dem vermeintlichen Anbieter, einem "Ingenieur aus Schweden", Kontakt per WhatsApp auf. Der schickte ihm die gefälschte Kopie eines schwedischen Reisepasses, ausgestellt auf den Namen "Lars Olof Lundin" zu und erschlich sich so das Vertrauen des Mannes. Dann bat er um Bezahlung einer Kaution in Höhe von 1.700 Euro auf ein ausländisches Konto und sicherte die anschließende Zusendung der Wohnungsschlüssel zu. Nach Überweisung des Geldbetrages brachen die Betrüger sofort den Kontakt mit dem Geprellten ab.

Der Trick mit der Vorkasse ist mittlerweile ein gängiges Szenario: Der falsche Eigentümer oder Vermieter gibt vor, im Ausland zu wohnen und nicht persönlich zur Besichtigung der angebotenen Wohnung kommen zu können. Alternativ bietet er jedoch an, den Schlüssel gegen eine Kaution zuzuschicken. Sobald das Geld an die angegebene Bankverbindung überwiesen wurde, bricht der Kontakt ab und ein Schlüssel wird ebenfalls verschickt.

Die Polizei rät:

Sobald Sie aufgefordert werden, für den Wohnungsschlüssel oder eine Besichtigung vorab Geld zu überweisen, sollten Sie stutzig werden und den Kontakt abbrechen. Seriöse Vermieter, Eigentümer oder Makler bieten immer eine Besichtigung der Immobilie an, bevor es zu Zahlungen kommt.

Seien Sie generell vorsichtig bei Wohnungsinseraten, die mit außergewöhnlich niedrigen Preisen locken und bei denen keinerlei persönlicher Kontakt stattfindet!

