Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin bei Aquaplaning-Unfall leicht verletzt (17.04.2023)

Blumberg (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 18.30 Uhr auf der Bundesstraße 314. Eine 19-jährige Opel Astra-Fahrerin fuhr in Richtung Randen. Dabei verlor sie auf nasser Straße die Kontrolle über ihr Auto und geriet auf die linke Fahrbahnseite, wo sie einen entgegenkommenden Sattelzug eines 41-Jährigen streifte. Danach stieß sie noch mit einem hinter dem Laster fahrenden 63-Jährigen mit einem Elektro SUV der Marke "Aiways U5" zusammen. Den Gesamtsachschaden an allen Fahrzeugen schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro. Die beiden beteiligten Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst holte sie an der Unfallstelle ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell