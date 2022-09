Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Transporter gestreift, Spiegel zerfetzt

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen eines Unfalls mit Fahrerflucht ermittelt die Polizei in Hochspeyer. Hier wurde am Dienstagnachmittag in der Hauptstraße zwischen 13.30 und 14.35 Uhr ein geparkter VW Transporter beschädigt. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Der Transporter stand im fraglichen Zeitraum in einer gekennzeichneten Parkfläche am Fahrbahnrand in Höhe des Hauses Nummer 71. Bei seiner Rückkehr stellte der 41-jährige Fahrer einen frischen Schaden auf der Fahrerseite fest: Der Außenspiegel war "zerfetzt".

Vermutlich wurde der Transporter im Vorbeifahren von einem anderen Verkehrsteilnehmer gestreift. Die Polizeiinspektion 1 bittet nun um Hinweise auf das Verursacherfahrzeug. Wer etwas beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 direkt bei der zuständigen Dienststelle melden. |cri

