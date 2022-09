Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrerflucht: Verantwortliche von Videokamera aufgezeichnet

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht konnte am Dienstag anhand der Aufzeichnung einer Kamera geklärt werden. Eine 29-Jährige hatte sich bei der Polizei gemeldet, weil ihr Auto am Vormittag bei einem Unfall beschädigt wurde. Der Elektrowagen parkte in der Bismarckstraße, als ein anderer Wagen dagegen stieß. Die Unfallverursacherin hatte sich nach dem Parkrempler allerdings aus dem Staub gemacht. Was die Frau offensichtlich nicht bemerkte: Ihr Fahrmanöver wurde von einer Kamera des Autos aufgezeichnet. Deutlich sind die Fahrerin und das Kennzeichen ihres Autos erkennbar. Die Frau blickt nun einem Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle entgegen. |erf

