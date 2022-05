POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrer verursacht Unfall und fährt einfach weiter - Polizei sucht Zeugen

München (ots) - In der nächsten Ausgabe von "Druckfrisch" am Sonntag, 22. Mai 2022, um 23:35 Uhr im Ersten spricht Denis Scheck mit Annie Ernaux über ihr feministisches Schreiben und wie sie als literarische Soziologin agiert. Im Gespräch mit der 1987 in Karlsruhe geborenen Fatma Aydemir geht es um die ...

mehr